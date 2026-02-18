Torna al Teatro della Limonaia la “tre giorni” Sesto Jazz

SESTO FIORENTINO – Torna la nuova edizione del Sesto Jazz: al Teatro della Limonaia dal 27 febbraio al 1 marzo. Venerdì 27 febbraio alle 21 Babanaì Barbara Casini Trio. Tre artiste, cantanti e polistrumentiste, unite dal desiderio di sperimentare mescolanze di suoni e colori di mondi diversi, partendo dalla storia musicale di ognuna, esplorano un repertorio che spazia dalla tradizione popolare di Brasile e non solo a brani originali rivisitati o composti a sei mani.

Sabato 28 febbraio alle 21 sarà la volta di Stefano Zambon con Mutatum. Il processo compositivo di musica originale è seguito dalla necessità di avere uno spazio dove condividerla e coltivarla. |Mutatum è un sestetto che nasce proprio da questa esigenza del contrabbassistaStefano Zambon, che sceglie di coinvolgere alcuni interessanti musicisti della giovane scena jazz italiana. Domenica 1 marzo alle 18 e alle 21 Francesco Cafiso House of Puccini. Doppio concerto per l’ultima data del Sesto Jazz. Un omaggio jazz alle melodie eterne di Giacomo Puccini. House of Puccini è un viaggio sonoro elegante e visionario che fonde il lirismo immortale di Giacomo Puccini con il linguaggio espressivo del jazz contemporaneo. Protagonista di questo incontro inedito è il sassofonista Francesco Cafiso, tra i più originali interpreti della scena jazz internazionale, accompagnato da un raffinato quartetto d’archi e dagli arrangiamenti del pianista e compositore Mauro Schiavone. ll sax alto di Francesco Cafiso ha fama mondiale. Alle spalle una imponente discografia e una valanga di concerti e di collaborazioni, conoscendo una grande popolarità negli Stati Uniti.

Come di consueto nei giorni del festival alcuni locali del territorio saranno animati dai ns concerti aperitivo tenuti da allievi e docenti della Scuola di Musica Bruno Bartoletti. Quest’anno tre i locali protagonisti che, dalle 18.30, saranno avvolti dal jazz: venerdì 7 marzo Bar Grotta via Gramsci 387, sabato 8 marzo Semina Bistrot piazza del Mercato 11/e e domenica 9 marzo Bar Fermenta via Verdi, 101.