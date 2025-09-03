Torna “Civitas”, festa di Sinistra per Calenzano alla Casa del Popolo

CALENZANO – Torna “Civitas”, la festa civica organizzata da Sinistra per Calenzano. Quest’anno sarà la sesta edizione e si terrà ancora una volta nell’area esterna della Casa del popolo di Calenzano in via Puccini. All’interno di Civitas ci saranno serate di animazione, incontri con gli amministratori, ristorazione. Tutte le sere, in aggiunta alle specialità del giorno elencate più in basso, il ristorante-pizzeria proporrà antipasti, pizze, primi e secondi piatti: sarà possibile cenare a partire dalle 19.30 dal lunedì al giovedì, e dalle 19 il venerdì, sabato e domenica. Il programma delle iniziative serali, che inizieranno intorno alle 21.20, alternerà confronti sui temi di governo ad attività ricreative: si comincia giovedì 11 con il sesto e ultimo appuntamento del cineforum itinerante Visioni Popolari, con la proiezione del film “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (2016); venerdì 12 si aprono i dibattiti con “Lo sport a Calenzano, fra esigenze e prospettive”, confronto su sport giovanile ed edilizia sportiva con l’assessore allo Sport e le associazioni sportive del territorio; sabato 13 ospiteremo “Crystal Sheep in Concerto”, a cura della Scuola di Musica di Calenzano; nel pomeriggio di domenica 14, alle 17.30, si terrà la “Passeggiata nel Parco delle Carpugnane” con Fabrizio Trallori, e la sera si continua con la musica, insieme a Gianni Girondino. In caso di maltempo, sarà possibile cenare e partecipare alle iniziative nei locali interni della Casa del Popolo.