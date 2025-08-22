SESTO FIORENTINO – Torna anche quest’anno la rassegna teatrale a Villa San Lorenzo “Su-Sultò”. Quattro serate ad ingresso gratuito: da Jacopo Veneziani, giovane storico dell’arte e divulgatore, fino allo spettacolo comico di Lercio. Passando per lo spettacolo del sestesissimo Andrea Bruni e quello dedicato al grande Francesco Nuti.Si inizia martedì 26 agosto alle 21 “Diario di un impermeabile” di e con Jacopo Veneziani, il 27 agosto alle ore 21 “Francesco Nuti – La storia di un grande talento”, il 28 agosto alle 21 “Diamoci una calmata!” di Andrea Bruni e il 29 agosto alle 21 “Lercio Live Show”. Ingresso gratuito su prenotazione su WhatsApp al 3483501836.
Torna il teatro a Villa San Lorenzo
