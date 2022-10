Torna la Mostra mercato dell’olio

CALENZANO – Degustazioni guidate, cene a tema, attività con i ragazzi, gare culinarie e momenti di approfondimento: l’oro verde di Calenzano sarà il grande protagonista della Mostra Mercato dell’olio extravergine di oliva, arrivata quest’anno alla sua 26esima edizione. Per due weekend, sabato 5 e domenica 6 novembre e sabato 12 e domenica 13 novembre, allo spazio St.Art. Eventi di via Garibaldi saranno presenti le aziende del territorio che proporranno l’olio della nuova raccolta e come sempre ci saranno tante iniziative in programma.

Si comincia già venerdì 4 novembre con la cena inaugurale a cura dell’Associazione Turistica Calenzano in collaborazione con Associazione Cuochi Fiorentini. Sabato mattina alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale con i saluti del sindaco Riccardo Prestini e nel pomeriggio una degustazione guidata a cura di CNR Ibe dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di Calenzano, che hanno seguito un corso di Educazione ambientale a scuola per conoscere meglio le straordinarie proprietà di questo alimento.

“Tante le iniziative per apprezzare – spiega il sindaco, Riccardo Prestini – questo straordinario patrimonio portato avanti dagli olivicoltori del nostro territorio. La Mostra sarà anche l’occasione per iniziare a conoscere la realtà del Distretto Biologico di Calenzano le proposte e le idee che, dopo il riconoscimento della Regione Toscana avvenuto all’inizio di ottobre, saranno portate avanti dall’associazione del Distretto Biologico, di prossima costituzione, per promuovere lo sviluppo delle produzioni biologiche del territorio e delle filiere collegate, lo sviluppo della filiera corta e identitaria, lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali e locali”.

Durante la manifestazione sarà possibile anche scoprire di più del progetto di biodiversità olivicola. “Si tratta – spiega l’assessore all’ambiente, Irene Padovani – di un progetto a cui l’amministrazione tiene molto. Grazie alla collaborazione con i ricercatori del CNR Ibe, sono stati individuati 28 fenotipi autoctoni di olivi di Calenzano. La ricerca punta a catalogare e diffondere queste specie di piante per valutarne la resistenza, l’adattabilità al territorio e ai cambiamenti climatici, fornendo agli olivicoltori indicazioni su possibili fenotipi da diffondere sul territorio. Per il secondo anno presenteremo l’Olio delle Terre di Calenzano e per la prima volta l’Olio della Biodiversità con le olive provenienti proprio dai fenotipi di Calenzano in varie parti del nostro territorio: ringraziamo le tante aziende agricole che si sono messe a disposizione per realizzare questo progetto”.

“Quest’anno con le iniziative daremo la possibilità – spiega Niccolò Taiti, presidente di ATC – di approfondire l’importanza di saper riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di olio per abbinarli correttamente ai cibi grazie alla collaborazione con i Cuochi fiorentini. Poi non mancheranno le cene, per la prima volta anche durante la settimana, lo spazio per le eccellenze enogastronomiche e i laboratori per bambini”.

Il programma della Mostra mercato prevede degustazioni guidate. Ad esempio domenica 6 novembre, con un mini-corso gratuito di degustazione dell’olio evo a cura di Cosimo Taiti (Università di Firenze) e Leonardo Sabbatini, con i partecipanti al Master “rEVOolution”, alle 16 e alle 17. A seguire un buffet con i vari tipi di olio della degustazione, a cura dell’Associazione Cuochi Fiorentini. Lunedì 7 e martedì 8 novembre due cene, di cui una dedicata alla solidarietà, con raccolta a favore dell’associazione ASA.

Sarà possibile anche sfidarsi in una gara di dolci, che vedrà la premiazione sabato 12 novembre, a cura di ATC e Associazione Cuochi Fiorentini: per info sul regolamento contattare l’ATC (0550502161 e segreteria@atccalenzano.it). Domenica 13 novembre alle 9 spazio allo sport con la quarta prova del trofeo Florence Supercross a Le Carpugnane; allo St.Art., alle 10 e alle 17 spazio ai laboratori con legni naturali all’aperto, a cura dell’Associazione Fantulin. Dal 12 al 20 novembre tornano le cene di “Ce l’ho con l’olio”, la rassegna dedicata ai mangiari con l’olio nuovo, che compie 31 anni, a cura dell’associazione Assieme. Infine, aperture straordinarie del Museo del Figurino storico con visite guidate gratuite alle 15 di domenica 6 e 13 novembre.

Programma completo su: www.comunecalenzano.fi.it Per info, per prenotazioni ATC: 0550502161 e segreteria@atccalenzano.it