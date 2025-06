Torna Lunaria al Castello: dedicata alla Divina Commedia

CALENZANO – Dedicata alla Divina Commedia l’edizione 2025 di Lunaria nel borgo di Calenzano Alto il 14 e 15 giugno. Il Festival delle arti di strada, promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage, porterà nel borgo Dante Alighieri, Caronte e il Conte Ugolino. Insieme ci saranno oltre 70 artisti, oltre ai figuranti, che creeranno per due notti la magia e la meraviglia nelle strade di Calenzano alto e nel giardino del Castello, con spettacoli e performance itineranti, tra esibizioni aeree, bolle di sapone, fuoco e danze alate. “Lunaria torna ad animare il nostro borgo – commenta il vicesindaco Martina Banchelli con delega alla cultura e al turismo – e lo fa tramite l’arte, lo spettacolo, le parole della letteratura. Crediamo che per i calenzanesi e per i visitatori sia un’occasione unica per vivere e scoprire Calenzano alto, la sua bellezza e il suo patrimonio architettonico e storico”. “Come sempre Lunaria – dice Simona Capaccioli, presidente ATC – sarà un’occasione per assistere a spettacoli di qualità ma anche per passare due serate piacevoli a Calenzano. Per questo abbiamo previsto dei punti ristoro e dei servizi, come la navetta. Vorrei ringraziare in particolare le associazioni del territorio e i loro volontari, che sono fondamentali nell’organizzazione della manifestazione”.