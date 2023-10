Tornano i “Sabati dell’acqua”

CALENZANO – Letture, laboratori, storie per scoprire tutti i segreti della nostra risorsa più preziosa: l’acqua. Tornano alla biblioteca CiviCa “I Sabati dell’acqua”, il ciclo di incontri per i bambini organizzati dal Comune di Calenzano con il sostegno di Publiacqua e in collaborazione con l’Associazione La Tartaruga. Gli appuntamenti saranno dal 14 ottobre al 23 marzo, dalle […]

CALENZANO – Letture, laboratori, storie per scoprire tutti i segreti della nostra risorsa più preziosa: l’acqua. Tornano alla biblioteca CiviCa “I Sabati dell’acqua”, il ciclo di incontri per i bambini organizzati dal Comune di Calenzano con il sostegno di Publiacqua e in collaborazione con l’Associazione La Tartaruga. Gli appuntamenti saranno dal 14 ottobre al 23 marzo, dalle ore 16 e sono aperti e gratuiti con prenotazione obbligatoria allo 055.8833.421 In occasione dei laboratori verranno consegnati ai partecipanti dei libri sul ciclo dell’acqua, lapis realizzati con materiale di riciclo e borracce.

“Grazie alla collaborazione con Publiacqua – commenta l’assessore all’Ambiente Irene Padovani – torna questa iniziativa che mira a unire didattica e lettura, giochi e scoperta, per riflettere su quanto sia importante questa risorsa e quanto non dobbiamo darla per scontata. Per questo la sensibilizzazione è fondamentale e possiamo farla con attività ludiche e didattiche e con iniziative sul territorio, come i progetti dei Cammini dell’acqua qui a Calenzano che valorizzano l’elemento idrico dei torrenti Marina e Marinella a Travalle e a Legri”.

Il calendario dei Sabati dell’acqua parte il 14 ottobre, in sala lettura con “Obiettivo 6 Agenda 2030: SalviAmo l’acqua!!!” rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni. L’11 novembre in sala lettura “Il piccolo eroe colorato” pensato per i piccoli tra i 3 e i 5 anni, con lettura animata e laboratori. Il 2 dicembre “Anche Babbo Natale beve l’acqua della cannella!!” in sala polivalente, un percorso ludico-didattico dai 6 agli 8 anni guidato da un relatore di eccezione. Il 13 gennaio in sala polivalente laboratorio sensoriale ispirato a “I suoni dell’acqua” (età consigliata 6-8 anni); il 3 febbraio in sala lettura si potrà realizzare un bastone della pioggia con “L’acqua di Bumba” (età 3-5 anni). La giornata conclusiva sarà il 23 marzo, aperta a tutte le età, per festeggiare insieme l’acqua con un evento speciale a sorpresa.