Tornano le visite gratuite di “Lions in piazza”

SESTO FIORENTINO – Torna “Lions in piazza” con le visite mediche gratuite. L’appuntamento è domenica 5 ottobre in piazza della Chiesa. La 13esima edizione di “Lions in Piazza”, promossa dal Lions Club Sesto Fiorentino sarà aperta alle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Durante questi orari i cittadini potranno usufruire di visite mediche e screening gratuiti effettuati da specialisti in diverse aree: diabete, cardiologia, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma, oculistica, ortopedia, dermatologia, eco addome inferiore e urologia. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e grazie al prezioso supporto della Croce Rossa Italiana, della Misericordia di Sesto Fiorentino e del CSO. Il presidente del Club, Angelo Fontani, sottolinea l’importanza di promuovere la cultura della prevenzione attraverso gesti concreti di vicinanza e servizio alla comunità. Un’occasione per prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito: la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.