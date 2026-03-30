Trallori (Pd) lascia il consiglio per il nuovo incarico di presidente soci Coop Sesto-Calenzano

LASTRA A SIGNA – La predisposizione per le materie scientifiche, un’ottima manualità, unita a una positiva capacità comunicativa, e un gioco di squadra da cui tanti dovrebbero e potrebbero imparare. Sono gli studenti selezionati fra le seconde e le terze classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci dell’Istituto comprensivo Lastra a Signa […]
CAMPI BISENZIO – Un manifesto che tuteli i diritti degli alluvionati. E che i comitati che lo hanno promosso hanno paragonato a una sorta di “carta costituzionale” per tutti coloro che, loro malgrado, con acqua e fango hanno dovuto farci i conti. Anche più di una volta. Nato da un’idea del comitato Arca di Noè, […]
PRATO – Un minuto di notizie. Anzi, un minuto di “Estra Notizie”. Anche nell’appuntamento di marzo tanti gli spunti di riflessione, a partire dal premio giornalistico “Estra per lo sport”: l’energia delle buone notizie” con la novità delle scuole protagoniste, il progetto di educazione digitale “Connessi e consapevoli”, per dire no al cyberbullismo e un […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]