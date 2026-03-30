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Trallori (Pd) lascia il consiglio per il nuovo incarico di presidente soci Coop Sesto-Calenzano

SESTO FIORENTINO – Si è dimesso da consigliere comunale Giacomo Trallori. “Le dimissioni – dice – sono dovute in quanto quello di consigliere era incompatibile con il nuovo incarico di presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano”.

SESTO FIORENTINO – Si è dimesso da consigliere comunale Giacomo Trallori. “Le dimissioni – dice – sono dovute in quanto quello di consigliere era incompatibile con il nuovo incarico di presidente della sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano”.