Tramvia 2.2: estensione per Sesto Fiorentino, dichiarazione di pubblica utilità e occupazione temporanea

SESTO FIORENTINO- Dal 13 novembre e per 30 giorni consecutivi è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Firenze (consultabile on line all’indirizzo https://accessoconcertificato.comune.fi.it/AOL/Affissione/ComuneFi/Page?codici%5B%5D=73815487-e3b7-4a19-b60b-f927cd7d928f ), all’Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino e sul sito informatico della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/altri-enti-avvisi-pubblici-per-dichiarazioni-di-pubblica-utilità) l’avviso con il quale il Comune di Firenze comunica di aver avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo della “Linea Tramviaria 2.2 Estensione per Sesto Fiorentino”(Tratta Aeroporto – Sesto Fiorentino) con dichiarazione di pubblica utilità e occupazione temporanea. Nell’avviso, contenente l’elenco dei soggetti interessati, sono riportate anche le modalità di presentazione di eventuali osservazioni, che i proprietari e ogni altro interessato possono presentare, in forma scritta al Comune di Firenze – Direzione Sistema Tramviario Metropolitano – Servizio Gestione Tramvia, viale Fratelli Rosselli n. 5/7 , 50144 Firenze.