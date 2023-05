Tre nuovi murales tra l’Archivio della Ceramica, al Parco dell’Oliveta e al Liceo Agnoletti

SESTO FIORENTINO – Tre nuovi murales per colorare angoli seminascosti o a volte un po’ anonimi della città: si tratta di due nuove opere di EdfCrew, una sul muro dell’Archivio della Ceramica che corre lungo via Savonarola e l’altra nel Parco dell’Oliveta. La prima, in particolare, richiama il tema di Sesto città della Ceramica, immaginando […]

SESTO FIORENTINO – Tre nuovi murales per colorare angoli seminascosti o a volte un po’ anonimi della città: si tratta di due nuove opere di EdfCrew, una sul muro dell’Archivio della Ceramica che corre lungo via Savonarola e l’altra nel Parco dell’Oliveta. La prima, in particolare, richiama il tema di Sesto città della Ceramica, immaginando una panoramica del centro in cui gli edifici si trasfigurano in manufatti di ceramica, unendo arte e storia. Una tradizione lavorativa che viene raccontata utilizzando una tecnica contemporanea, mentre al Parco dell’Oliveta la scelta del soggetto è caduta su Pinocchio e il suo legame stretto con la città. Mentre questi due murales sono completati, è ancora in fase di realizzazione, invece, il grande murales dedicato a Anna Maria Enriques Agnoletti sulla parete del Liceo scientifico che alcuni mesi fa fu sfregiata da scritte inneggianti al Fascismo.

“Da alcuni anni stiamo aggiungendo un tassello alla composizione dei murales cittadini – spiega l’assessore alla cultura Jacopo Madau – quest’anno ci siamo focalizzati su spazi come il muro dell’Oliveta che era stato vandalizzato e quello dell’Archivio della ceramica sestese. L’idea è quella di continuare a proporre esperienze di questo tipo per decorare gli spazi meno colorati della città”. L’opera, realizzata da Skim, sarà inaugurata insieme alla scuola nelle prossime settimane.