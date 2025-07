Tre serate “Rockin’Rina” tra rock e famiglie al Rinascita

SESTO FIORENTINO – Tre serate nel fresco del giardino del circolo Rinascita promosse dal Comitato “Insieme per Il Rinascita”. “Rockin’ Rina” è il titolo delle serate che si terranno il mercoledì sera di luglio: il 9, 16 e il 23. La proposta prevede momenti musicali, letture ad alta voce per bambini e poi incontri e momenti di discussione. Si inizia il 9 alle 19 con apericena e animazioni con bambini e alle 21 Jack Mama in concerto. È un modo per vivere gli spazi in modo alternativo e per stare insieme, così il 16 luglio il maestro Francesco proporrà letture ad alta voce per i bambini, iniziativa a cura della libreria Lib Lab. Alle 21 Metalmeccanici in concerto. Ultimo mercoledì al Rinascita il 23 con una tavola rotonda “Comunque coinvolti: etica e coscienza tra guerra e pace” e alle 21 Pathos in concerto.