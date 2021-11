Trent’anni dopo l’alluvione a Campi: una mostra e un convegno al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Trent’anni dopo l’alluvione che sconvolse Campi Bisenzio, l’Amministrazione comunale organizza in questi giorni una serie di iniziative per non dimenticare quel drammatico 15 novembre del 1991, ma anche per guardare avanti con un’attenzione particolare alle opere di messa in sicurezza, fondamentali per la salvaguardia del territorio. Ricco il cartellone “La città e il […]

CAMPI BISENZIO – Trent’anni dopo l’alluvione che sconvolse Campi Bisenzio, l’Amministrazione comunale organizza in questi giorni una serie di iniziative per non dimenticare quel drammatico 15 novembre del 1991, ma anche per guardare avanti con un’attenzione particolare alle opere di messa in sicurezza, fondamentali per la salvaguardia del territorio.



Ricco il cartellone “La città e il Bisenzio”, organizzato dal Comune di Campi. Lunedì 15 novembre, alle 21, presso il teatro Monni, (sala consiliare Sandro Pertini), l’assessora alla protezione civile Monia Monni parteciperà insieme al sindaco Emiliano Fossi al dibattito “Una lezione per il futuro”. Interverranno anche il presidente del Consorzio di bonifica Medio Valdarno Marco Bottino, il responsabile del genio civile Fabio Martelli e Leonardo Ermini, responsabile di Protezione civile della Città metropolitana.

Il dibattito sarà preceduto dall’inaugurazione di una mostra fotografica nel foyer del teatro e da uno spettacolo a cura di A. Savelli, entrambi sul tema dell’alluvione.