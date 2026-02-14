Turismo. Per San Valentino le coppie preferiscono gli appartamenti

CAMPI BISENZIO – “Sempre più coppie straniere per San Valentino scelgono gli appartamenti turistici e non gli alberghi per soggiorni più lunghi fuori città”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence. “Secondo recenti sondaggi – osserva il presidente – circa il 50% dei viaggiatori pianifica una vacanza con […]

CAMPI BISENZIO – “Sempre più coppie straniere per San Valentino scelgono gli appartamenti turistici e non gli alberghi per soggiorni più lunghi fuori città”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e Ceo di Apartments Florence. “Secondo recenti sondaggi – osserva il presidente – circa il 50% dei viaggiatori pianifica una vacanza con il partner, confermando il ruolo centrale del turismo di coppia all’interno del mercato legato al tempo libero. In questo contesto le case stanno registrando una crescita significativa”. “Si tratta soprattutto di soggiorni orientati al relax, alla riservatezza e alla qualità dell’esperienza – aggiunge Fagnoni -, mentre gli hotel restano più frequentemente scelti per permanenze molto brevi. I dati sulla soddisfazione degli ospiti evidenziano come gli appartamenti ottengano livelli di gradimento mediamente più elevati rispetto all’ospitalità tradizionale, grazie a spazi più ampi, maggiore privacy e alla possibilità di vivere la destinazione in modo più autentico”.

“Per una coppia – sottolinea il presidente – l’alloggio non è solo un luogo dove dormire, ma parte integrante dell’esperienza. La possibilità di avere ambienti propri, tempi più flessibili e un rapporto diretto con il quartiere rende l’appartamento particolarmente adatto a occasioni come San Valentino”. Secondo Fagnoni, “il mercato mostra sempre più chiaramente una convivenza tra modelli diversi di ospitalità. Non esiste una contrapposizione tra hotel e locazioni turistiche, ma una risposta complementare ad esigenze differenti. Sempre più coppie scelgono l’appartamento come alternativa di qualità, soprattutto quando il viaggio è legato a momenti speciali e alla ricerca di un’esperienza personalizzata”.