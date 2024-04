Un docu-film dedicato a Don Milani al Teatro San Martino

SESTO FIORENTINO – E’ dedicato a don Milani Domani il docu-film “Don Milani Domani. Tutto è possibile” in programma il 10 aprile alle 21 al Teatro San Martino. Regia e produzione a cura di Giovanna M.Carli, il docu film, con musiche originali di Giovanni Tancredi Tafani, tratta la storia di don Milani toccando i luoghi simbolo (Montespertoli, Calenzano e Barbiana) e presenta documenti inediti ovvero mai pubblicati come l’atto di battesimo del priore di Barbiana, e altri documenti rinvenuti dall’autrice dell’intero progetto sotto la guida dell’archivista Giulio Cesare Bucci, negli archivi di Montespertoli. Ma anche lettere tra il Priore e l’allievo Piero Cantini che spesso accompagna la proiezione del docufilm.

Per la prima volta viene mostrata al pubblico anche l’immagine dell’affresco, probabilmente una pittura murale, citato anche nel libro di Gesualdi ma mai pubblicato, raffigurante un San Tommaso d’Aquino di significativa devozione, realizzato per mano dello stesso priore, allora seminarista, in tempo di guerra. Nel docufilm si sottolineano i valori della scuola di Barbiana e di quella rivoluzione nella didattica che il priore seppe imprimere dal 1954 in un non luogo di appena venti case e meno di quaranta abitanti, senza luce, senza acqua, senza strada per arrivarci. A maggio uscirà libro multimediale “Don Milani Domani. Tutto è possibile” di Giovanna M.Carli nato dall’esperienza del docufilm.