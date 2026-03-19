Un libro sugli scritti di don Silvano Nistri

SESTO FIORENTINO – In occasione del primo anniversario della morte di don Silvano Nistri uscirà un volume che raccoglie numerosi suoi scritti, la cui presentazione si svolgerà sabato 21 marzo presso la sala parrocchiale della Pieve di San Martino alle 16.30. Seguirà la Messa in sua memoria.

Si tratta di appunti, meditazioni, materiali di studio e di predicazione non preparati per la stampa, ma che custodiscono una traccia viva del suo pensiero e del suo ministero. Pubblicati dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle, questi scritti sono stati ordinati seguendo un criterio che permettesse di far emergere e condividere parte del suo percorso spirituale e pastorale.

Nell’impossibilità di raccogliere lo sterminato numero di testi scritti da don Silvano, la scelta di quali pubblicare è stata in qualche modo “semplice” seguendo un solo criterio oggettivo: quelli che erano presenti sul suo computer.

“Li ritengo comunque sufficienti – spiega il pievano don Daniele Bani, successore di don Silvano – per offrire un cammino dentro la ricchezza della sua voce. Emerge una grande capacità comunicativa e quel dono di dire tanto con poche parole. Mi ha sempre affascinato il modo di parlare di don Silvano e in questi scritti ce lo ritrovo. Ritrovo il suo modo di scegliere le parole, di pesare i silenzi, di lasciare che la fede si facesse pensiero e vita”.

Dunque non un’opera postuma costruita a tavolino, ma un’eredità raccolta così com’era: viva, incompiuta, autentica. Un invito a incontrare il noto sacerdote sestese nel modo più semplice e vero, attraverso le parole che lui stesso ha lavorato, pensato, pregato.

“Per me – continua don Daniele – questo libro è un gesto di gratitudine per ciò che don Silvano ha seminato nella mia vita e nel nostro cammino comunitario; gratitudine anche per coloro che hanno custodito e ordinato queste pagine. A chi leggerà, chiedo uno sguardo altrettanto grato. Questi testi non appartengono solo al passato, ma continuano a generare pensiero, fede e responsabilità. L’invito è quello di leggere questa pubbli-cazione a cuore aperto e a diffonderla in modo da non dimenticare don Silvano e la sua testimonianza di vita e di fede”.