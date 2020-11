Una cisterna si ribalta sulla A1

CAMPI BISENZIO – Una cisterna che trasportava gasolio si è ribaltata sulla A1 corsia sud km 281, in corrispondenza del viadotto che attraversa l’autostrada A11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. Nessuna persona risulta coinvolta, mentre la corsia sud è chiusa al traffico per lo svolgimento delle operazioni. Sono stati quindi chiusi i tratto dell’A1 tra Calenzano e il bivio per la A11 in direzione Roma e anche i tratti della Firenze Mare Firenze Peretola-Firenze Ovest verso Pisa e il bivio A1-Firenze Ovest verso Firenze. Si sono quindi creati code sulle autostrade e rallentamenti nella viabilità cittadina della zona, soprattutto in viale Luder. La Polizia Municipale ha provveduto a chiudere l’accesso al raccordo autostradale di Firenze Nord impegnato dieci pattuglie per la viabilità in zona nord e Isolotto. Il traffico verso l’A11 e Firenze Nord è stato infatti deviato sul Viadotto dell’Indiano e per entrare in autostrada sono stati indicate gli ingressi alternativi di Firenze Scandicci, Calenzano o Prato Ovest. La circolazione sull’autostrada è stata riaperta intorno alle 12.10 e alle 12.30 circa la viabilità si è normalizzata. Complessivamente la Polizia Municipale è intervenuta con 16 pattuglie.