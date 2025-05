Una giornata dedicata alle api

CALENZANO – Incontrare le api per conoscerle: è questo il senso della giornata dedicata alle api e agli insetti impollinatori prevista per sabato 24 maggio. Dalle 14,30 nella piazzetta tra via di Macia e via dei Prati nel parco di Travalle a Calenzano ci saranno laboratori e attività tutti dedicati alle api. Sempre alle 14,30 “A […]

CALENZANO – Incontrare le api per conoscerle: è questo il senso della giornata dedicata alle api e agli insetti impollinatori prevista per sabato 24 maggio. Dalle 14,30 nella piazzetta tra via di Macia e via dei Prati nel parco di Travalle a Calenzano ci saranno laboratori e attività tutti dedicati alle api. Sempre alle 14,30 “A spasso tra le api: il meraviglioso mondo degli impollinatori”, laboratorio per creare dei piccoli rifugi per api e insetti, i “bugs hotel”, da portare poi a casa. A seguire una passeggiata facile a Travalle di circa 3 km, per osservare gli insetti nel loro ambiente naturale. Laboratorio e passeggiata adatte ai bambini dai 5 anni, con massimo 15 partecipanti; prenotazioni sul sito del Comune http://web.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb (inserire la prenotazione solo per il bambino o la bambina partecipante).

Dalle 15,30 alle 18 laboratorio “Un fiore per le api” a cura di Arpat – Associazione regionale produttori apistici toscani. Sarà presente un’arnia didattica e saranno mostrati gli attrezzi dell’apicoltore. Dalle 15 alle 18 a cura dell’associazione Sale in Zucca ci saranno giochi all’aria aperta e laboratorio “bombe con i semi dei fiori amici delle api”. La chiusura sarà con uno spettacolo di teatro da prato, “Il circo delle api”, di Sara Micol Natoli, adatto a qualsiasi pubblico. Le attività della giornata, organizzate dal Comune di Calenzano in collaborazione con ATC, sono comprese nel calendario del Festival Passo Passo, dedicato alla scoperta del territorio: info e programma completo su www.comune.calenzano.fi.it