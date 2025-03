Una petizione “Basta alluvioni” per chiedere più sicurezza

SESTO FIORENTINO – “Basta alluvioni: Interventi urgenti per la sicurezza Idrogeologica del nostro territorio” è la petizione aperta da alcuni sestesi dopo l’alluvione del 14 marzo. Con questa raccolta firme la petizione chiede “interventi e investimenti sulla sicurezza e la manutenzione per prevenire i danni causati dalle alluvioni”. Interventi che, secondo i promotori della raccolta firme, dovrebbero includere “la pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua, oltre che dei catadotti, tombini e di tutte le strutture idrauliche. Rimozione dei detriti, dragaggio e pulizia devono rientrare nei programmi del nostro comune per garantire il corretto afflusso dei torrenti/fiumi, il miglioramento e ristrutturazione degli argini, con un controllo e uno studio dei rischi lungo l’intero corso dei torrenti. Per evitare che vengano riparati solo alcuni tratti e aspettando che altri cedano e il miglioramento del drenaggio, tramite l’ampliamento della rete fognaria, aumentando il diametro delle tubazioni principali, la salvaguardia e creazione di aree verdi per il drenaggio e la valutazione di materiali alternativi al classico asfalto soprattutto nelle zone più a rischio”. Inotlre l’intervento dovrebbe prevedere la “creazione di casse di espansione adeguate, anche per i torrenti del nostro territorio e dotazioni e formazione: acquisto di pompe idrovore e macchinari utili a fronteggiare immediatamente le emergenze, e la formazione dei volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile”.