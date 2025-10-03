Una sede nuova per La Racchetta

SESTO FIORENTINO – Una sede per La Racchetta. La “casa” dell’associazione di volontariato sarà un Centro Operativo plurivalente situato in via Osmannoro, tra la rotonda con via Pasolini e quella con la Perfetti Ricasoli. La notizia è stata data durante l’ultima assemblea dei soci della sezione sestese della “Racchetta-Antincendio boschivo e Protezione civile”. L’associazione ha partecipato e si è aggiudicata un bando pubblico del Comune di Sesto Fiorentino per l’acquisto di un immobile in disuso e dell’area circostante, a cui era stata cambiata la destinazione d’uso in favore degli enti del terzo settore. L’operazione è stata possibile grazie al contributo economico deliberato dal Consiglio direttivo centrale della Racchetta, associazione che in Toscana è presente in oltre 50 Comuni. L’area è in fase di ristrutturazione e al momento utilizzabile solo in parte. “Da quando sono stato nominato responsabile della sezione Racchetta di Sesto, nel 2019 – spiega Gianni Panunzi –, ho sempre pensato che avere la disponibilità di una sede in città fosse un obiettivo prioritario. Finalmente, grazie anche alla sensibilità dimostrata dai consiglieri comunali, dalla sinergia con tutta l’amministrazione comunale e con altre associazioni del territorio, il traguardo è stato raggiunto”.