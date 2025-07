Una targa di encomio consegnata dal sindaco Carovani al Maresciallo Muro per aver salvato una bambina

CALENZANO -Una targa di encomio è stata consegnata dal sindaco Giuseppe Carovani al Maresciallo Matteo Muru Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Calenzano. L’encomio è stato consegnato per l’atto del maresciallo Muro che ha salvato una bambina che si era allontanata da casa ed era salita sul tetto. E la targa riporta le parole “In segno di profonda riconoscenza e stima per l’atto di coraggio e prontezza dimostrati nel salvare la vita di una bambina in pericolo. Il suo coraggio e la sua dedizione sono esempio prezioso di servizio e impegno dell’Arma per la comunità”.

“Con questo encomio – si è rivolto il sindaco Carovani al comandante di stazione Stefano Asdrubali e al maresciallo Matteo Muru vogliamo riconoscere la vostra missione di essere al servizio della comunità e riteniamo doveroso sottolinearlo e ringraziarvi per quello che fate quotidianamente. Abbiamo modo di collaborare costantemente con il personale della stazione dell’Arma anche insieme alla Polizia municipale per far sì che il nostro territorio sia un territorio con standard alti di qualità della vita e di sicurezza adeguati”.

“Essere lì presenti sul posto è stato fondamentale e nel momento in cui abbiamo visto la bambina siamo intervenuti. – ha raccontato il comandante Asdrubali – Il maresciallo non si è preoccupato del pericolo ed ha agito. Ci fa molto piacere questo riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale al nostro operato che interpretiamo come vicinanza alla popolazione e al territorio, che ci sta a cuore.

“Siamo stati attivati dalla centrale per una bambina a casa della nonna che non si trovava. – ha raccontato il maesciallo Muru – A quel punto abbiamo fatto sopralluogo, chiesto informazioni sui luoghi frequentati e fatto ricerche nelle zone limitrofe. Con il comandante ci siamo accorti della bambina sul tetto vicino al cornicione, siamo corsi per soccorrere la piccola e siamo andati al sesto piano. Il Comandante faceva sicurezza sul balcone al sesto piano e io sono riuscito a raggiungere la bambina. L’ho salutata e ci ho parlato per farle mantenere la calma, la bambina mi ha dato la mano e l’ho portata in sicurezza e l’abbiamo riconsegnata ai genitori”.