Università: orientamento per il percorso di studio

SESTO FIORENTINO – Per le laureate e i laureati triennali, interessati a proseguire gli studi, l’Università di Firenze propone un’iniziativa di orientamento, per sostenerli nella scelta del percorso di studio. Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile si svolgerà l’Open Week Lauree Magistrali, una settimana di appuntamenti online, interamente dedicata a chi vuole esplorare l’offerta delle lauree magistrali dell’Ateneo fiorentino, che comprende oltre 70 percorsi formativi, di cui alcuni in lingua inglese ed altri realizzati in collaborazione con atenei europei per il conseguimento di un doppio titolo. Docenti e laureati Unifi illustreranno programmi, requisiti di accesso e opportunità professionali. Le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle presentazioni dei corsi, conoscere i servizi di Ateneo, le opportunità di tirocinio e la mobilità internazionale.

La partecipazione è gratuita su prenotazione. “Occorre favorire una scelta convinta del percorso universitario di secondo livello, che qualifica il profilo professionale – afferma la rettrice Alessandra Petrucci – . L’offerta dell’Ateneo è vasta, articolata e affronta temi estremamente attuali in tutti gli ambiti disciplinari: dallo sviluppo sostenibile all’intelligenza artificiale, dalle nuove frontiere della tecnologia e della scienza fino alle più moderne strategie per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e artistici. Oltre a garantire percorsi formativi rispondenti alle esigenze della società, rimane centrale per Unifi proporre attività di orientamento attente alle necessità e alle aspirazioni degli studenti, anche ai fini dell’accessibilità e dell’inclusione”. L’orientamento con le scelte post-laurea proseguirà con un altro appuntamento on line, mercoledì 6 maggio: l’Open Day Dottorati di Ricerca. Durante l’evento, sarà possibile conoscere l’offerta dei dottorati Unifi, approfondire i temi di ricerca e incontrare docenti, coordinatori e dottorandi.