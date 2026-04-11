Università. Torneo di cricket al Cus

SESTO FIORENTINO – Saranno sessanta gli studenti protagonisti, domenica 12 aprile, del primo torneo di cricket tra residenze universitarie fiorentine, in programma negli impianti del Cus. L’iniziativa è promossa dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana e si presenta non solo come competizione sportiva, ma come momento di incontro e integrazione tra […]

SESTO FIORENTINO – Saranno sessanta gli studenti protagonisti, domenica 12 aprile, del primo torneo di cricket tra residenze universitarie fiorentine, in programma negli impianti del Cus. L’iniziativa è promossa dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana e si presenta non solo come competizione sportiva, ma come momento di incontro e integrazione tra culture diverse. L’evento punta a valorizzare una disciplina in crescita tra gli studenti universitari, anche grazie alla presenza di giovani internazionali e a rafforzare il senso di comunità all’interno delle residenze. “Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione e partecipazione – dice l’assessore regionale all’università e ricerca, Cristina Manetti –. Questa iniziativa dimostra come le nostre residenze universitarie possano diventare luoghi vivi, capaci di favorire l’incontro tra culture diverse e di promuovere una cittadinanza studentesca sempre più aperta, solidale e consapevole”. Secondo Manetti, “eventi come questo contribuiscono a costruire una comunità accademica inclusiva, dove lo sport diventa linguaggio universale e occasione concreta di integrazione”.