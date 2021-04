Vaccini antiCovid-19. Auser e Centro d’Ascolto: servizio di supporto per le prenotazioni

SESTO FIORENTINO – Auser e Centro d’Ascolto promuovono un servizio di supporto rivolto agli anziani per la registrazione e la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19.Il servizio non offre corsie preferenziali di alcun tipo, ma si limita a garantire un aiuto nell’espletamento delle procedure telematiche necessarie per prenotare le vaccinazioni. L’effettiva prenotazione e l’accesso alla […]

SESTO FIORENTINO – Auser e Centro d’Ascolto promuovono un servizio di supporto rivolto agli anziani per la registrazione e la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19.Il servizio non offre corsie preferenziali di alcun tipo, ma si limita a garantire un aiuto nell’espletamento delle procedure telematiche necessarie per prenotare le vaccinazioni. L’effettiva prenotazione e l’accesso alla vaccinazione sono in ogni caso subordinate a quanto previsto per tutti i cittadini da ASL e Regione Toscana.Il servizio di supporto offerto da Auser sarà disponibile telefonicamente al numero 0550515463 nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 9 alle 12,30, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.I volontari del Centro d’Ascolto saranno a disposizione al numero 0554490999 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 17 e il martedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11.