Venticinque proiettori dismessi donati alle associazioni

CALENZANO – Venticinque proiettori dismessi dalle scuole di Calenzano avranno una seconda vita: saranno ceduti gratuitamente alle associazioni del territorio. Lo ha stabilito la Giunta comunale con una delibera. Il Comune di Calenzano nel corso degli anni ha acquistato dei proiettori per le aule scolastiche, che recentemente si sono dotate di nuovi dispositivi grazie a dei bandi di finanziamento. Dato che alcuni dei proiettori dismessi sono funzionanti e possono ancora essere utilizzati, il Comune li metterà a disposizione gratuitamente alle associazioni del territorio che operano con finalità non lucrative e che svolgono servizi di pubblica utilità. Le associazioni che sono interessate dovranno fare domanda entro il 15 marzo prossimo. La graduatoria sarà formata dando precedenza ai soggetti che hanno svolto nel corso del 2022 collaborazioni o eventi patrocinati dal Comune di Calenzano o che hanno in essere convenzioni con l’Amministrazione. Sarà assegnato un proiettore per ogni soggetto richiedente, fino ad esaurimento. Le informazioni e il bando sono pubblicati su sito del Comune wwww.comune.calenzano.fi.it. Per informazioni sulle caratteristiche tecniche dei proiettori è possibile rivolgersi a ced@comune.calenzano.fi.it . Per informazioni riguardanti l’avviso è invece possibile rivolgersi all’Ufficio assistenza scolastica del Comune di Calenzano, ai numeri 0558833245 – 0558833437, oppure all’indirizzo scuola@comune.calenzano.fi.it .