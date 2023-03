Verso le elezioni. La Sinistra si riunisce in una coalizione

CAMPI BISENZIO – “Campi 2030” è la prima coalizione per le prossime elezioni del 14-15 maggio ed è anche l’unica come sostengono i soggetti partecipanti. La coalizione raccoglie i partiti della Sinistra, se non tutti quasi:Si Parco No aeroporto No Inceneritore, SI Campi a Sinistra, Fare Città. Non c’è il M5S. “E’ una coalizione aperta […]

CAMPI BISENZIO – “Campi 2030” è la prima coalizione per le prossime elezioni del 14-15 maggio ed è anche l’unica come sostengono i soggetti partecipanti. La coalizione raccoglie i partiti della Sinistra, se non tutti quasi:Si Parco No aeroporto No Inceneritore, SI Campi a Sinistra, Fare Città. Non c’è il M5S. “E’ una coalizione aperta – dice Andrea Tagliaferri – e non è legata all’aspetto elettorare, non nasce con l’idea di raccogliere più voti, ma si basa su un progetto politico ben preciso”. Tre i punti su chi si basa la coalizione: avvicinare la cosa pubblica ai cittadini, il “no” deciso all’aeroporto, e il sistema di trasporti pubblici incentrato sul collegamento tranviaria tra l’Osmannoro e il centro di Campi Bisenzio.

Tagliaferri si sofferma anche sull’appello lanciato in questi giorni da alcuni esponenti politici (non solo campigiani) per l’unità della Sinistra, intendendo un grande abbraccio con il Pd. “Con il Pd ci siamo seduti al tavolo anche se con estrema difficoltà – confessa Tagliaferri – e abbiamo chiesto un no convinto all’aeroporto che non c’è stato e abbiamo chiesto una discontinuità di volti e metodi. Risposta che non c’è stata, mentre abbiamo saputo che è già stato individuato il candidato sindaco. Dopo tutto questo percorso sono partiti gli appelli all’unità”. La coalizione sembra avere le idee chiare anche nei confronti di M5S “Siamo aperti ma non siamo più disposti ad aspettare” aggiunge Tagliaferri. Intanto da martedì scorso sono iniziati i tavoli di lavoro per la preparazione del programma, mentre per la campagna elettorale, annuncia Federica Petti “sarà dignitosa e punterà al buon governo”.