Via di Carcheri senza pace, danneggiato un tubo del gas. Lavori momentaneamente sospesi

LASTRA A SIGNA – Ai residenti nella zona di via di Carcheri, non bastavano i disagi legati alla chiusura della strada. Questa mattina, infatti, una tubazione del gas è stata “intercettata” durante i lavori in via di Carcheri ed è stata messa in sicurezza. La tubazione, che si trova sulla scarpata a monte di via […]

LASTRA A SIGNA – Ai residenti nella zona di via di Carcheri, non bastavano i disagi legati alla chiusura della strada. Questa mattina, infatti, una tubazione del gas è stata “intercettata” durante i lavori in via di Carcheri ed è stata messa in sicurezza. La tubazione, che si trova sulla scarpata a monte di via di Carcheri e corre parallelamente alla strada, è gestita da Centria. E il tratto “intercettato”, spiegano dall’Ufficio viabilità della Città Metropolitana di Firenze, “fa parte di un anello, ragione per cui il tubo può essere sezionato e riparato garantendo continuità di fornitura del gas agli utenti. Relativamente al cantiere di via di Carcheri, i lavori sono stati momentaneamente sospesi per motivi di sicurezza dei lavoratori”.