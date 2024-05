Via libera del Consiglio al nuovo nido al Neto

SESTO FIORENTINO – Approvato dal Consiglio comunale il nuovo nido del Neto che aprirà dal prossimo anno educativo 2024/2025. Nel nuovo nido ci saranno 23 posti per i bambini dai 9 mesi ai 3 anni di vita e sarà aperto dalle 7.30 alle 16. “Il nido – spiega l’assessore all’istruzione Sara Martini – sarà in […]

SESTO FIORENTINO – Approvato dal Consiglio comunale il nuovo nido del Neto che aprirà dal prossimo anno educativo 2024/2025. Nel nuovo nido ci saranno 23 posti per i bambini dai 9 mesi ai 3 anni di vita e sarà aperto dalle 7.30 alle 16.

“Il nido – spiega l’assessore all’istruzione Sara Martini – sarà in un quartiere quello del Neto molto popolato dove oggi non ci sono molti servizi per l’infanzia e quindi è strategico aprire in questo luogo. Ma l’importanza è data dal fatto che sarà gestito completamente dal Comune con personale educativo dipendente pubblico, in parte edutacatori già in forze con esperienza acquisita negli anni e in parte con personale neoassunto con il concorso in fase di svolgimento”.

Cinquanta anni fa il primo nido a Sesto Fiorentino, uno dei primi in Toscana e oggi in città ci sono 7 servizi all’infanzia comunali (di cui sei nidi e uno spazio gioco pomeridiano) e 7 servizi privati accreditati.

“Nell’anno educativo in corso – dice l’assessore Martini – il tasso di copertura dei servizi educativi con riferimento alla popolazione di interesse, cioè bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni di vita, a Sesto Fiorentino è pari al 65% del totale. Ben quasi 40 punti percentuali sopra alla media nazionale pari al 28% secondo il report Istat 2023 e ben superiore anche agli ultimi obiettivi fissati dall’Unione europea (45%)”.

A Sesto Fiorentino da anni la domanda di nido cresce, nonostante i dati demografici relativi ai nuovi nati.

“Sicuramente – dice Martini – questo accade a motivo dei bisogni mutevoli delle famiglie e a motivo di una cultura e una sensibilità in crescita verso il nido d’infanzia. Aprire un nuovo nido comunale non si tratta di una scelta banale e neppure scontata. Con la delibera approvata dal Consiglio tracciamo una strada chiara e precisa, nel solco di una ricca tradizione e con la volontà di sviluppare sempre più i nostri investimenti per la crescita del presente e del futuro della nostra comunità”.