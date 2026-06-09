Via Nova “Soddisfatti per la vicepresidenza a Brunori”

SESTO FIORENTINO – Soddisfatto il gruppo di opposizione Via Nova per l’elezone di Daniele Brunori a Vicepresidente del Consiglio Comunale, avvenuta con il sostegno di tutte le forze di opposizione presenti in aula ad eccezione di Fratelli d’Italia.

“Interpreterò questo ruolo con imparzialità e rispetto per tutti i gruppi consiliari, come richiede la funzione istituzionale. – ha detto Brunori . Ma ciò che più mi colpisce è il contrasto tra ciò che accade nei palazzi e ciò che ci chiedono i cittadini. Mentre molti sembrano concentrati su vecchi rancori, regolamenti di conti e appartenenze, noi continuiamo a parlare di scuole, sviluppo, decoro urbano, mobilità e qualità della vita. Via Nova non è nata contro qualcuno: è nata per qualcosa. E continuerà a lavorare con lo stesso spirito”.



Secondo Via Nova “quello andato in scena è stato, per molti aspetti, il Consiglio Comunale del rancore: una lunga sequenza di divisioni, regolamenti di conti e tensioni personali. Dalla sinistra che continua a consumarsi in conflitti interni, tra chi vorrebbe rientrare e chi non lo vuole, fino a chi quella stessa maggioranza l’ha lasciata sbattendo la porta. Per arrivare poi alla vicenda, tra il surreale e il grottesco, che ha interessato Fratelli d’Italia, con l’ex candidata sindaca approdata al gruppo misto e pesanti critiche rivolte al primo partito d’Italia. In questo clima di vendette, recriminazioni e rese dei conti, Via Nova rivendica con orgoglio una posizione diversa”.