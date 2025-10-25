Viabilità. Demolizione ex Hotel Gerlino e modifiche al traffico

SESTO FIORENTINO – Sarà demolito la prossima settimana l’immobile dell’ex hotel Gerlino di via Mazzini. Per questa operazione sono previste variazioni alla viabilità. Da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre e da lunedì 3 a venerdì 7 novembre via Mazzini resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Imbriani e via Fratti. Nella stessa via sarà in vigore anche il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada tra i civici 6 e 16 e sul lato dei civici pari tra via Imbriani e il civico 16. Nella corsia carrabile di piazza IV Novembre sarà istituito il senso unico di marcia con direzione largo V Maggio (contrario all’attuale) con possibilità di svolta a destra e sinistra per chi percorre via Manzoni. Nel tratto di via Fratti compreso tra via Mazzini e via Saffi saranno in vigore il divieto di sosta 0-24 sul lato dei civici pari e il divieto di circolazione veicolare; nel tratto di via Fratti compreso tra via Saffi e via Garibaldi sarà invertito il senso di marcia con obbligo di svolta a sinistra in via Saffi. In via Barducci sarà istituito il divieto di sosta 0-24 sul lato dei civici dispari tra il civico 5E e piazza Vittorio Veneto.

Nella corsia carrabile sud di piazza Vittorio Veneto sarà istituito il divieto di sosta 0-24 tra via Barducci e via della Tonietta e tra il civico 32 e il civico 30 della corsia carrabile lato Firenze. In conseguenza dei provvedimenti adottati la Ztl di largo V Maggio sarà sospesa. Il servizio di trasporto pubblico locale subirà sensibili variazioni. La fermata di piazza Vittorio Veneto sarà soppressa. Il capolinea delle linee 64 e 76 sarà spostato da piazza Vittorio Veneto a piazza Galvani; le stesse linee saranno deviate da viale Ferraris verso via Garibaldi, via Barducci e la corsia carrabile piazza Vittorio Veneto con l’istituzione di fermate provvisorie in via Garibaldi, prima dell’intersezione con via Cairoli, e in via Barducci, in prossimità di piazza Vittorio Veneto. Le linee 2, 66, 81 e 86 e la linea extraurbana 301 non svolteranno più in via Mazzini da viale Giulio Cesare, ma proseguiranno lungo via della Querciola, viale Ariosto per ritornare sul percorso di linea nel Viale Machiavelli. Saranno effettuate le fermate presenti lungo l’itinerario in deviazione. Per ogni ulteriore informazione relativa al servizio di trasporto pubblico locale si possono contattare i canali di comunicazione di Autolinee Toscane: il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lunedì-Domenica 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare tutte le informazioni.