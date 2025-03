Viabilità: divieti di circolazione in alcune strade

CALENZANO – Divieti di circolazione, fasce orarie, sensi unici alternati. Ecco dove in Mugello, Valdarno e Piana (Calenzano).

A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo 2025 si sono verificati fenomeni di frane, smottamenti, dissesti delle sedi stradali, anche con distacco di masse lapidee, nel territorio della città Metropolitana. La Sala di Protezione Civile e la Direzione Viabilità della Città Metropolitana evidenziano come le precipitazioni, di elevata intensità, hanno provocato isolamenti di frazioni, interruzioni di forniture di energia elettrica, chiusure di viabilità impattando sui centri abitati e sulla viabilità principale e secondaria.

Le strade di competenza interessate dagli eventi sono le SSPP 32, 41, 74, 87, 107, 117, 306, 477, 503, 551 e la SR302 nei territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Reggello..

“Sono stati eseguiti i primi interventi in somma urgenza per rimuovere detriti dalle strade – spiega Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile – Nei prossimi giorni saranno avviati nei prossimi giorni gli interventi di consolidamento dei versanti e del corpo stradale. In corso, inoltre, i monitoraggi delle frane e degli smottamenti che si sono verificati e che sono in continua evoluzione”.

Di seguito le disposizioni adottate dalla Città Metropolitana di Firenze in ordine alle strade di sua competenza.

Divieto di circolazione delle seguenti strade, dalle ore 00.00 alle ore 24.00:

SP32 dal Km 3+100 al Km 3+500, nel Comune di Firenzuola;

SP32 dal Km 15+200 al Km 15+600, nel Comune di Palazzuolo;

SP117 dal Km 4+700 al Km 5+100, nel Comune di Firenzuola;

SP503 dal Km 21+000 al Km 21+400, nel Comune di Firnzuola;

SR302 dal Km 51+500 al Km 52+500 (in prossimità della località Casaglia, in Comune di Borgo San Lorenzo);

SR302 dal Km 36+400 al Km 36+600 (nel centro abitato di Ronta, in Comune di Borgo San Lorenzo).

Divieto di transito, dalle ore 21 alle ore 5.30, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di protezione civile, nelle seguenti strade:

SR302 dal Km 39+000 al Km 63+000 (tutto il tratto tra la località Madonna dei Tre Fiumi, in Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi);

SP306 dal Km 34+900 al Km 35+500, nel Comune di Palazzuolo;

SP306 dal Km 37+500 al Km 48+500 (tutto il tratto tra Palazzuolo e l’intersezione con la SR302, nel Comune di Marradi);

SP477 dal Km 12+450 al Km 16+150 (fino all’intersezione conla SR302), nei comuni di Palazzuolo e di Borgo San Lorenzo.

Divieto di circolazione ai mezzi di massa superiore a 3,5 ton, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di protezione civile, e istituzione della limitazione della velocità a 30 Km/h, dalle ore 5.30 alle ore 21, nelle seguenti strade:

SR302 dal Km 39+000 al Km 63+000 (tutto il tratto tra la località Madonna dei Tre Fiumi, in Comune di Borgo San Lorenzo e Marradi);

SP306 dal Km 34+900 al Km 35+500, nel Comune di Palazzuolo;

SP306 dal Km 37+500 al Km 48+500 (tutto il tratto tra Palazzuolo e l’intersezione con la SR302, nel Comune di Marradi);

SP477 dal Km 12+450 al Km 16+150 (fino all’intersezione conla SR302), nei comuni di Palazzuolo e di Borgo San Lorenzo.

Istituito il senso unico alternato a vista nelle seguenti strade:

SP87 al Km 3+900, località Vaggio, nel Comune di Reggello;

SP107 al Km 1+300, nel Comune di Calenzano;

SP74 tratti diversi dal Km 2+900 al Km 12+200, nel Comune di Marradi;

SR302 tratti diversi dal Km 39+000 al Km 63+000, nei Comuni di Borgo San Lorenzo e Marradi.