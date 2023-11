Viabilità. Interventi su viale Pratese

SESTO FIORENTINO – Da martedì 21 novembre a venerdì 24 novembre viale Pratese e alcune strade limitrofe saranno interessate da chiusure e limitazioni alla circolazione per interventi di asfaltatura. Nel tratto di viale Pratese compreso tra via Berchet e la rotatoria di intersezione con viale Giulio Cesare sarà istituito il senso unico di marcia con direzione Firenze. In via del Campo sportivo, nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio pubblico e l’incrocio con via Provinciale Pratese, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su ambo i lati e il doppio senso di circolazione; nel tratto compreso tra la corsia di ingresso e la corsia di uscita del parcheggio pubblico adiacente sarà istituito il senso unico con direzione viale Pratese; nel tratto compreso tra viale Pratese e la corsia di ingresso del parcheggio pubblico sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare. In via Oriani sarà in vigore il divieto di circolazione veicolare eccetto frontisti e il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 sul lato dei civici pari.