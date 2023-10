Viabilità. Lavori in via Battisti

CALENZANO – Dal 16 al 20 ottobre per lavori edili in via Battisti all’intersezione con via Puccini sono istituiti il divieto di transito con chiusura al traffico ordinario, il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati sul tratto interessato dal cantiere edile e il doppio senso di marcia nel tratto di via Battisti […]

CALENZANO – Dal 16 al 20 ottobre per lavori edili in via Battisti all’intersezione con via Puccini sono istituiti il divieto di transito con chiusura al traffico ordinario, il divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati sul tratto interessato dal cantiere edile e il doppio senso di marcia nel tratto di via Battisti compreso tra la fine del cantiere e l’intersezione con via Manin, con circolazione consentita solo ai residenti aventi ingresso carrabile in questo tratto Per il transito nella zona il Comune consiglia di passare da via Risorgimento – via Mazzini.