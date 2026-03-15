SESTO FIORENTINO – Nell’ambito degli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, da martedì 17 a lunedì 23 marzo, con esclusione di sabato 21 e domenica 22 marzo, saranno eseguiti lavori di asfaltatura in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Felice Cavallotti e via Michelangelo. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, il tratto interessato sarà chiuso al traffico veicolare nella fascia oraria 8 – 19.
Viabilità. Lavori in via Gramsci e chiusura
SESTO FIORENTINO – Nell’ambito degli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, da martedì 17 a lunedì 23 marzo, con esclusione di sabato 21 e domenica 22 marzo, saranno eseguiti lavori di asfaltatura in via Gramsci, nel tratto compreso tra via Felice Cavallotti e via Michelangelo. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, il tratto interessato sarà […]