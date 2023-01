Viabilità. Lavori sulle strade di Sesto

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 16 gennaio a venerdì 10 febbraio via di Castello resterà chiusa al traffico tutti i giorni dalle 8 alle 17 nel tratto compreso tra via Gaddi e via Venni per l’esecuzione dei lavori di estensione della rete del gas. Nello stesso periodo sarà invertito il senso di marcia di via Gaddi che sarà percorribile in direzione valle.

Sempre per i lavori di estensione della rete del gas, dal 16 gennaio al 14 aprile dalle 8 alle 17 saranno chiuse al traffico via di Ruffignano, nel tratto compreso tra via Valcenni e via delle Portacce, e via delle Portacce, da via di Ruffignano per circa 500 metri in direzione monte. Per tutto il periodo dei lavori sarà comunque garantito il passaggio dei mezzi di emergenza e per il trasporto scolastico. Dal 16 gennaio al 6 aprile via Oriani sarà interessata dall’esecuzioni di alcuni interventi stradali che comporteranno anche la riorganizzazione della sosta e il miglioramento dei parcheggi esistenti. A tal fine sarà istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e nei parcheggi adiacenti via via interessati dalle fasi di lavorazione.