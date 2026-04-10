News

Viabilità. Riapre via dell’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – Entro il primo pomeriggio di domani, sabato 11 aprile, con la conclusione anticipata dei lavori in corso in prossimità dell’incrocio con viale delle Idee, via dell’Osmannoro sarà riaperta al traffico entrambe le direzioni.

SESTO FIORENTINO – Entro il primo pomeriggio di domani, sabato 11 aprile, con la conclusione anticipata dei lavori in corso in prossimità dell’incrocio con viale delle Idee, via dell’Osmannoro sarà riaperta al traffico entrambe le direzioni.