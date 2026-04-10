Viabilità. Riapre via dell’Osmannoro

FIRENZE – Circa 10mila famiglie che hanno presentato domanda per i contributi regionali relativi all’alluvione 2023 sono state liquidate, per un totale di oltre 26 milioni di euro, mentre prosegue l’impegno per gli eventi del 2024 e 2025. Considerando tutti e tre i periodi di emergenza meteo, sono stati pagati o sono in via di […]
PRATO – Torna anche nel mese di aprile “Estra Notizie”. Appuntamento che nell’occasione dà spazio ai significativi risultati ottenuti dal bilancio 2025, allo sviluppo di reti gas in nuovi Comuni della nostra regione e alla mobilità elettrica che continua a crescere sul territorio. E in più anche una storia di sport e inclusione dove il […]
LASTRA A SIGNA – La predisposizione per le materie scientifiche, un’ottima manualità, unita a una positiva capacità comunicativa, e un gioco di squadra da cui tanti dovrebbero e potrebbero imparare. Sono gli studenti selezionati fra le seconde e le terze classi della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci dell’Istituto comprensivo Lastra a Signa […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]