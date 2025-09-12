Vigili del fuoco: due interventi nella notte

CALENZANO – Due interventi nelle prime ore della mattina da parte dei Vigili del fuoco del comando di Firenze e in un caso anche con il distaccamento di Calenzano e FIrenze Ovest. Alle 3.20 l’intervento è stato nel tratto dell’autostrada A1 allo svincolo di Calenzano direzione Nord, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante, per la messa in sicurezza, in seguito alla rottura del serbatoio di carburante. Sul posto anche personale della Società Autostrade che ha posizionato materiale assorbente. Il veicolo è stato riposizionato da ditta specializzata. Il secondo intervento è avvenuto alle 4.50 quando è intervenuta la squadra del distaccamento di Barberino del Mugello, con il supporto dei distaccamenti di Calenzano e di Firenze Ovest. In via di Barberino, in località le Croci di Calenzano, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un autoarticolato che trasportava bobine di carta. Sul posto inviata una squadra e due autobotti. Il conducente, nel tentativo di effettuare un primo spegnimento con un estintore, si è intossicato e ha riportato delle ustioni dal materiale che si è distaccato dai rotoli di carta. L’uomo è stato affidato al personale sanitario intervenuto con un equipaggio. Complesse e lunghe le operazioni di spegnimento.