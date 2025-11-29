SESTO FIORENTINO – Continuano gli appuntamenti del Giorni di Storia Festival. Domenica 30 novembre alle 16,30 il festival propone una visita guidata al Museo del Figurino Storico di Calenzano, con particolare focus sulla sezione napoleonica. L’iniziativa è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@museofigurinostorico.it. “Sguardi, tracce e memorie coloniali nell’archivio fotografico” è il titolo dell’incontro/laboratorio […]

SESTO FIORENTINO – Continuano gli appuntamenti del Giorni di Storia Festival. Domenica 30 novembre alle 16,30 il festival propone una visita guidata al Museo del Figurino Storico di Calenzano, con particolare focus sulla sezione napoleonica. L’iniziativa è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria a info@museofigurinostorico.it. “Sguardi, tracce e memorie coloniali nell’archivio fotografico” è il titolo dell’incontro/laboratorio dedicato all’occupazione coloniale italiana in Etiopia ed Eritrea, in programma lunedì 1 dicembre alle 18 ad ingresso libero alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. A cura di Stazione Utopia, Agnese Ghezzi e Libera Università di Bolzano nell’ambito del progetto Amir, l’incontro propone una riflessione sul potere delle immagini e sulla costruzione di narrazioni, attraverso le foto del fondo Carlo Guidotti: oltre 150 scatti realizzati dal pilota e fotografo di origine lucchese negli anni 1935-1936 che illustrano le regioni africane che fecero parte dell’Africa Orientale Italiana, dall’aspetto fisico a quello etnico, dal floreale al faunistico, dal religioso all’artistico.