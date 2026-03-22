SESTO FIORENTINO – Il 28 marzo la Tomba etrusca della Mula sarà aperta alle visite. L’apertura si tiene nell’ambito delle iniziative promosse nel mese della Giornata Internazionale della Donna dalla Consulta delle Donne, la Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’apertura straordinaria della Mula prevede due turni di visita per un un massimo di 30 persone per turno: il primo dalle 10.30 e il secondo dalle 11.30. È necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare inviando un’email a prenotazioni@prolocosestofiorentino.it
Visite straordinarie alla Tomba etrusca La Mula
SESTO FIORENTINO – Il 28 marzo la Tomba etrusca della Mula sarà aperta alle visite. L’apertura si tiene nell’ambito delle iniziative promosse nel mese della Giornata Internazionale della Donna dalla Consulta delle Donne, la Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’apertura straordinaria della Mula prevede due turni di visita per un un massimo di 30 persone […]