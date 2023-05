Vueling: Londramania per l’incoronazione di Re Carlo III

CAMPI BISENZIO – C’è chi l’incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio, non vuole proprio perdersela, e già da tempo ha prenotato il biglietto aereo per recarsi nella capitale inglese e godersi tutti i fasti e l’atmosfera fiabesca di un evento regale così importante. E, perché no, anche per cogliere l’occasione […]

CAMPI BISENZIO – C’è chi l’incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio, non vuole proprio perdersela, e già da tempo ha prenotato il biglietto aereo per recarsi nella capitale inglese e godersi tutti i fasti e l’atmosfera fiabesca di un evento regale così importante. E, perché no, anche per cogliere l’occasione di visitare una delle città più importanti del mondo. Lo conferma Vueling, parte del Gruppo Iag, che, rispetto al 2022, nel periodo tra l’1 e il 7 maggio 2023 ha registrato una crescita della domanda del 19% per la tratta da Firenze a Londra Gatwick e del 27% per quella da Roma allo stesso aeroporto londinese.

Una vera e propria Londramania che non ha colpito solo l’Italia ma anche altri paesi europei, come la Spagna. Dai dati della compagnia aerea, infatti, nel periodo dell’incoronazione del nuovo Re d’Inghilterra (sempre quindi tra l’1 e il 7 maggio 2023) risulta una crescita della domanda del 34% per imbarcarsi e volare da Barcellona alla volta di Londra.

La presenza significativa di Vueling nel mercato britannico consente di offrire dall’Italia collegamenti diretti per Londra Gatwick: dall’Hub di Fiumicino si può infatti raggiungere Londra con 20 voli settimanali (3 al giorno, tranne il sabato con 2 collegamenti) mentre dalla base di Firenze con 15 voli settimanali (2 al giorno, tranne il sabato con 3 collegamenti).

Oltre che con il Regno Unito, Vueling collega l’Hub di Fiumicino anche con Spagna (Alicante, Barcellona, Bilbao, Ibiza, Malaga, Maiorca e Valencia), Francia (Parigi Orly), Croazia (Dubrovnik, Spalato), Grecia (Mykonos, Santorini, Zante) e l’Italia (Lampedusa). Mentre da Firenze è possibile raggiungere anche Olanda (Amsterdam), Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid), Francia (Parigi Orly), Danimarca (Copenaghen), Germania (Düsseldorf) e in Italia (Brindisi, Catania, Palermo).