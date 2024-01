Wwf: Operazione Sos anfibi e cerca volontari

CAMPI BISENZIO – Il Wwf cerca volontari per proteggere gli anfibi sulle strade. L’appuntamento è per oggi mercoledì 31 gennaio alle 21 presso la Sala conferenza del Vet Hospital Firenze in via dei Vanni 25 Firenze. “Rane, rospi e tritoni infatti, dopo aver svernato al riparo sotto qualche pietra o nella lettiera dei boschi, iniziano le consuete […]

CAMPI BISENZIO – Il Wwf cerca volontari per proteggere gli anfibi sulle strade. L’appuntamento è per oggi mercoledì 31 gennaio alle 21 presso la Sala conferenza del Vet Hospital Firenze in via dei Vanni 25 Firenze. “Rane, rospi e tritoni infatti, dopo aver svernato al riparo sotto qualche pietra o nella lettiera dei boschi, iniziano le consuete migrazioni riproduttive che li porteranno nei pressi delle zone di ovodeposizione. – si legge in una nota di Wwf – Questi luoghi sono in genere costituiti da piccole raccolte d’acqua, pozze, piccoli laghetti e acquitrini. Tutto questo affascinante movimento naturale si svolgerebbe senza alcun problema, come è sempre stato, se negli ultimi decenni l’uomo non avesse inventato le automobili e avesse riempito il territorio di strade e altre infrastrutture. Infatti sempre più spesso questi piccoli animali, che costituiscono un importantissimo e insostituibile anello del nostro ecosistema, sono costretti ad attraversare una strada cercando di raggiungere una pozza, un laghetto o un ruscello: il risultato è un altissimo numero di morti e, conseguentemente, un tasso di riproduzione di anno in anno sempre più basso”. Per risolvere con un’azione concreta questo problema, il Wwf organizza da ben 31 anni in Toscana numerosi interventi di salvataggio in varie strade intorno a Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia, Lucca e Pisa. Si tratta principalmente di azioni di trasporto manuale, di predisposizione di barriere antiattraversamento lungo i tratti a rischio e, dove è possibile, della realizzazione di sottopassi e stagni alternativi.