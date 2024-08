Carmignano: dal 7 settembre riprendono le aperture dello sportello Alia presso la Sede Comunale

CARMIGNANO – Il 7 settembre chiude il Pop Up Store a Carmignano di Alia Multiutility dedicato al ritiro dei kit per la nuova tariffa corrispettiva che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di ritirare il kit il prima possibile per evitare eventuali code nella parte finale dell’anno. […]

CARMIGNANO – Il 7 settembre chiude il Pop Up Store a Carmignano di Alia Multiutility dedicato al ritiro dei kit per la nuova tariffa corrispettiva che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. L’invito rivolto ai cittadini è quindi quello di ritirare il kit il prima possibile per evitare eventuali code nella parte finale dell’anno. Alia informa che è, inoltre, sempre possibile richiedere la consegna gratuita a domicilio dell’intero kit contattando il call center dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Dal 7 settembre, giorno in cui lo Store che si trova presso la Biblioteca di via Gadda sarà chiuso al pubblico, riprendono le aperture dello sportello in piazza del Comune, presso la sede comunale, dove i cittadini potranno recarsi ogni primo lunedì del mese, dalle 14.00 alle 18.00. Per il ritiro dei kit è, inoltre, sempre possibile recarsi in tutti gli sportelli Alia: l’elenco completo è consultabile cliccando su aliaserviziambientali.it. Per gli utenti di Carmignano si segnalano gli sportelli più vicini, come il Pop Up Alia Store di Poggio a Caiano, presso le Scuderie Medicee, aperto ogni giovedì mattina, dalle 8.30 alle 13.30, oppure lo sportello presso l’Ecocentro di Quarrata, in via Bocca di Gora e Tinaia aperto ogni lunedì mattina (8-13), oltre al Pop Up Alia Store presso il Parco Verde Olmi, in via Galigana 417, che resterà aperto fino al 28 dicembre ogni mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.30. Sarà, inoltre, sempre disponibile anche lo sportello di Prato, presso la sede Alia di via Paronese 104/110, nei seguenti orari: lunedì 9-12.30, martedì e mercoledì 9-12.30 e 14-16.30, giovedì 9-16.30, venerdì 9-14.