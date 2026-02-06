Consiglio dei giovani in Comune a Calenzano

CALENZANO – Sarà costituito il Consiglio dei giovani di Calenzano. Sarà costituito da undici componenti di età compresa tra 12 e 20 anni compiuti, residenti a Calenzano, di qualsiasi cittadinanza, eletti direttamente da giovani della stessa età residenti a Calenzano e l’Assemblea sarà così ripartita: 5 membri nella fascia d’età 12 – 14 anni, 3 […]

CALENZANO – Sarà costituito il Consiglio dei giovani di Calenzano. Sarà costituito da undici componenti di età compresa tra 12 e 20 anni compiuti, residenti a Calenzano, di qualsiasi cittadinanza, eletti direttamente da giovani della stessa età residenti a Calenzano e l’Assemblea sarà così ripartita: 5 membri nella fascia d’età 12 – 14 anni, 3 membri nella fascia d’età 15 – 17 anni, 3 membri nella fascia d’età 18 – 20 anni. Potrà avanzare all’amministrazione comunale proposte e iniziative legate al mondo giovanile. Nell’ultima seduta del Consiglio è stato approvato il nuovo regolamento sulle funzioni, la composizione, le modalità di elezione dell’assemblea.

“Il Consiglio dei giovani – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Bonaiuti – nasce dall’esigenza di creare uno strumento di partecipazione attiva alla vita cittadina da parte di tutti i giovani residenti a Calenzano, a prescindere dalla cittadinanza. Il vecchio regolamento andava rivisto, anche perché l’assemblea non era più attiva da molto tempo. Questo Consiglio avrà funzioni consultive e propositive sui tanti temi che interessano la vita delle ragazze e dei ragazzi: dallo sport allo studio, dalla socialità all’attenzione verso i temi ambientali e della solidarietà. Entro l’anno saranno indette dal sindaco le elezioni e l’obiettivo dei prossimi mesi è quello di coinvolgere il mondo della scuola e delle associazioni, in modo che possano sensibilizzare i giovani verso questo nuovo strumento partecipativo che avranno a disposizione”.

I temi di competenza saranno: tempo libero ed associazionismo; prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità; opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell’adolescenza e giovanili; informazione, formazione, orientamento e lavoro; conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio; educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità, salute; organizzazione di eventi e spettacoli culturali e musicali; sport, diritto allo studio, temi di attualità, anche locale. Nel corso dell’anno, dopo il decreto del sindaco che fisserà le elezioni, sarà composta la commissione elettorale e si potrà votare per eleggere i giovani consiglieri.