Incendio nella notte ad una struttura del Parco della Piana

SESTO FIORENTINO – Incendio nella notte nell’area del Parco della Piana. Una casetta per gli avvistamenti degli animali è stata incendiata. Ad accorgersi di quanto accaduto i volontari di Legambiente che questa mattina si sono recati sul posto per l’apertura dell’area ai visitatori. “La scorsa settimana – spiega Simone Guidotti di Legambiente – si è verificato un altro incendio che ha distrutto un’altra postazione. Siamo molto delusii di quanto sta accadendo perchè non capiamo il motivo”. Legambiente ha presentato denuncia di quanto avvenuto ai carabinieri.