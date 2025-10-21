SESTO FIORENTINO – Incendio nella notte nell’area del Parco della Piana. Una casetta per gli avvistamenti degli animali è stata incendiata. Ad accorgersi di quanto accaduto i volontari di Legambiente che questa mattina si sono recati sul posto per l’apertura dell’area ai visitatori. “La scorsa settimana – spiega Simone Guidotti di Legambiente – si è verificato un altro incendio che ha distrutto un’altra postazione. Siamo molto delusii di quanto sta accadendo perchè non capiamo il motivo”. Legambiente ha presentato denuncia di quanto avvenuto ai carabinieri.
Incendio nella notte ad una struttura del Parco della Piana
SESTO FIORENTINO – Incendio nella notte nell’area del Parco della Piana. Una casetta per gli avvistamenti degli animali è stata incendiata. Ad accorgersi di quanto accaduto i volontari di Legambiente che questa mattina si sono recati sul posto per l’apertura dell’area ai visitatori. “La scorsa settimana – spiega Simone Guidotti di Legambiente – si è […]