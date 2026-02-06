Iniziate le attività allo Stregatto

SESTO FIORENTINO – Allo Stregatto sono iniziate le attività del 206. Lo spazio per i bambini fino a tre anni di età non iscritti ai nidi comunali si trova all’interno del nido d’infanzia “Il pentolino magico” di viale XX Settembre e propone attività educative accompagnate da una merenda, oltre a incontri sulla genitorialità promossi dal coordinamento pedagogico comunale. Gli incontri si svolgono due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì pomeriggio; è prevista sempre la presenza di un adulto di riferimento per tutta la durata del laboratorio. Le attività sono articolate in due cicli costituiti ognuno da una decina di incontri; per il secondo ciclo di quest’anno, in partenza il 13 aprile, sono aperte le iscrizioni.

“L’esperienza de ‘Lo Stregatto’ riparte con entusiasmo e rappresenta un segno concreto dell’investimento della nostra comunità verso le famiglie e i cittadini più piccoli, una priorità della nostra amministrazione comunale – afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Ho accolto con piacere in questi giorni le bambine e i bambini e con loro tutti gli adulti che hanno scelto di partecipare e essere protagonisti di questo nuovo percorso, augurando a tutti di vivere preziosi momenti di gioco e di incontro”. “Un ringraziamento particolare – aggiunge – va a tutto il personale che con professionalità e competenza contribuiscono a rendere concreta questa opportunità, rendendo pieni di vita e di fantasia i nostri servizi all’infanzia”. Le iscrizioni al primo turno de “Lo Stregatto” sono ancora aperte. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/stregatto.