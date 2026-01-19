A Sesto nasce il Comitato per il No al referendum costituzionale sulla giustizia

SESTO FIORENTINO – Nasce il “Comitato per il No” per il referendum costituzionale sulla giustizia. Fino ad ora hanno aderito una ventina tra associazioni e circoli locali (Auser, Aned, Avs Sesto Fiorentino, Cgil Sesto, Comitato Difesa della Costituzione, Ecolò, Anpi, circolo Acli Gli Incontri, Legambiente, M5s, Cdp Padule, Pd, Per Sesto, Prc Piana, Cdp Querceto, Cdp Quinto Alto, Salone Rinascita, Spi Cgil, Unione operaia Colonnata). “Il nostro impegno per il No assume un valore di difesa della Costituzione più volte messa sotto attacco dal governo della destra” dicono i sostenitori del No. “Riteniamo questa proposta pericolosa – aggiungono i partecipanti al Comitato per il No – in quanto mina i precetti chiave della nostra Costituzione mettendo in discussione la separazione fra il potere esecutivo e quello giudiziario. Una riforma che presenta un tentativo di torsione autoritaria in quanto porterà ad indebolire l’indipendenza dei giudici e a favorire il loro condizionamento da parte della politica”. Secondo il Comitato per il No si tratta di “una riforma inutile e sbagliata”, una riforma che “non risolverà i veri problemi della giustizia italiana”. Nei prossimi giorni saranno promosse alcune iniziative, tra queste mercoledì 21 gennaio alle 17.30 nella sede Auser di via Pasolini si terrà un incontro pubblico con Paola Belsito giudice del Tribunale di Firenze e Beniamino Deidda già procuratore generale di Firenze. Al Comitato possono ancora aderire le associazioni e i singoli cittadini: costituzionesesto@libero.it. Si può aderire alla raccolta firme online iniziata il 22 dicembre scorso e che si chiuderà il 30 gennaio, che ha superato le 500mila firme.