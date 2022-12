Abbattimento e sostituzione degli alberi in due piazze

SESTO FIORENTINO – A partire da lunedì 19 dicembre saranno eseguiti gli interventi di abbattimento e sostituzione di otto alberi in piazza Vittorio Veneto e in piazza De Amicis.

In piazza Vittorio Veneto verranno abbattuti entro la prossima settimana quattro bagolari e un cedro che saranno contestualmente sostituiti con piante della stessa specie. Successivamente si passerà a piazza De Amicis, dove saranno sostituiti tre bagolari entro i primi giorni del nuovo anno.

Gli abbattimenti si sono resi necessari in seguito ai risultati delle verifiche (Vta) eseguite con analisi visive, strumentali ed in quota effettuate dagli agronomi incaricati dal Comune per le attività di monitoraggio del verde, in seguito alle quali le piante in questione sono risultate essere nella classe di propensione al cedimento D (pericolosità estrema).