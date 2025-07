Nella ex Coop del Neto spazi sociali e commerciali

SESTO FIORENTINO – Iniziati ieri 30 giugno i lavori nell’ex supermercato Unicoop Firenze del Neto. Si tratta di lavori di riqualificazione e di riorganizzazione dell’immobile per renderlo al territorio. L’immobile è di proprietà della cooperativa e ha ospitato il supermercato di via Leopardi da marzo 1985 fino a marzo 2024, quando è stato chiuso a seguito dell’inaugurazione […]

SESTO FIORENTINO – Iniziati ieri 30 giugno i lavori nell’ex supermercato Unicoop Firenze del Neto. Si tratta di lavori di riqualificazione e di riorganizzazione dell’immobile per renderlo al territorio. L’immobile è di proprietà della cooperativa e ha ospitato il supermercato di via Leopardi da marzo 1985 fino a marzo 2024, quando è stato chiuso a seguito dell’inaugurazione del nuovo Coop.fi di viale Pratese, presso l’area ex Ginori.

L’intervento è il frutto di un lavoro di concertazione fra l’amministrazione locale e Unicoop Firenze che, per la primavera del 2026, punta a riconvertire l’immobile, realizzando un nuovo polo aggregativo che mette a disposizione dei residenti nuovi spazi e servizi.

La superficie totale, di oltre 2.000 mq, verrà rinnovata, per renderla compatibile con le nuove destinazioni d’uso. L’intervento prevede la dismissione di tutti gli impianti esistenti e la realizzazione di quattro locali distinti e autonomi che, al termine dei lavori, potranno ospitare nuove attività commerciali e di servizio fra cui un negozio di circa 900 mq, una palestra e un nuovo centro anziani.

Il progetto è il punto di arrivo di un percorso di condivisione fra Unicoop Firenze, l’amministrazione locale e i residenti che, fin da prima della chiusura del supermercato, hanno richiesto la valorizzazione dell’immobile per evitare l’abbandono della zona e possibili problematiche di sicurezza. Con l’intervento di riqualificazione, a carico di Unicoop Firenze, la cooperativa dà una risposta alle esigenze della comunità, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibili gli spazi e ridare vita a uno spazio che, per 40 anni, è stato un luogo di servizio e un punto di aggregazione per i residenti. Con l’intervento di riqualificazione, l’ex supermercato di Via Leopardi cambia pelle e rinasce, per continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli abitanti del quartiere.