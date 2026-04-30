Se la creatività è fatta di note: a Sanremo una menzione speciale per la scuola di musica Blue Note

CAMPI BISENZIO – Buona la prima per la scuola di musica Blue Note di Campi. Una prima di qualità, visto che è stata al teatro Ariston di Sanremo dove si è svolto il festival della canzone italiana e dove si sono esibiti i ragazzi dell’Orchestra Blue Note, che hanno ottenuto la menzione speciale da parte della giuria (l’unica su un’ottantina di partecipanti), alla 27° edizione del Festival mondiale di creatività nella scuola (Gef). Un vero e proprio campionato del mondo che andava dalla danza alla musica passando per la ginnastica e che ha segnato il debutto della band in una competizione ufficiale. Un bel momento anche di condivisione fra i ragazzi e le ragazze che fanno parte dell’orchestra. Che nell’occasione hanno eseguito una cover di “Want me back” (Cody Fry, Cory Wong & Dynamo), ma soprattutto hanno messo in mostra tutti i progressi fatti negli anni e nel corso delle lezioni sotto gli sguardi attenti del loro insegnante: basti pensare che c’è chi, nella scuola, è entrato bambino e oggi è maggiorenne. Insieme a loro, infatti, c’erano Gregorio Panerai, che segue in prima persona l’orchestra, e il direttore Antonio Dimilta, veri e propri punti di riferimento per i ragazzi e che hanno reso possibile la partecipazione della band a Sanremo. Grazie a una scuola che è cresciuta in modo esponenziale anche dal punto di vista numerico e che è passata dai pochissimi iscritti quando nel 2003 si spostò in via del Paradiso ai quasi 500 di oggi. Questi invece i componenti della band che domani, 1 maggio, si esibiranno a Calenzano: Asia Camilloni (basso elettrico), Benedetta Cheli (chitarra elettrica), Filippo Detti (chitarra elettrica), Romina Bargellini (tastiere), Christian Lazzerini (batteria), Rebecca Geroni, Elena Sarli e Laura Falciani (voce). “La scuola di musica Blue Note – ha detto il vicesindaco Federica Petti (nella foto insieme ad Antonio Dimilta e all’assessore Simona Pizzirusso) – si conferma un’eccellenza della nostra città. Questa menzione speciale ci riempie di orgoglio, così come pensare che dei ragazzi e delle ragazze campigiane abbiano calcato il palco dell’Ariston. Quando si dà spazio al talento giovanile, è tutta la città che ringrazia”.