Dall’approvazione del bilancio all’attenzione per i territori: nuovo appuntamento con “Estra Notizie”

PRATO – Torna, con l’inizio di maggio, l’appuntamento con “Estra Notizie”, il contenitore di informazioni da parte di Estra. In primo piano la notizia dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nell’assemblea degli azionisti e la relativa distribuzione dell’utile con dividendi per oltre 14 milioni, la conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra inoltre le buone notizie e il giornalismo sportivo: premiati a Firenze i vincitori dell’ottava edizione di “Estra per lo sport”, il concorso nazionale con più di 1.000 servizi presentati tra carta stampata, radio, tv e blog. E ancora: “Linea Verde, l’Italia è straordinaria”, il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe fra Arezzo, Siena, Prato e Ancona, con al centro l’Italia fatta di persone, idee e territori. Infine Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Buona visione.