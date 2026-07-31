PRATO – Nuova puntata di “Estra Notizie”, l’appuntamento mensile con le principali che riguardano l’azienda: il nuovo laboratorio “Smart Cities Control Room” inaugurato nella sede Estra di Prato, la nuova edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche” e i risultati dei percorsi educational che hanno coinvolto oltre 44.000 studenti. Ma c’è spazio anche per Estra On Air, il nostro nuovo vodcast che racconta, con un linguaggio semplice e diretto, i grandi temi dell’energia.
Uno sguardo al futuro, un altro alla sostenibilità: il nuovo appuntamento con “Estra Notizie” vi spiega come
PRATO – Nuova puntata di “Estra Notizie”, l’appuntamento mensile con le principali che riguardano l’azienda: il nuovo laboratorio “Smart Cities Control Room” inaugurato nella sede Estra di Prato, la nuova edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche” e i risultati dei percorsi educational che hanno coinvolto oltre 44.000 studenti. Ma c’è spazio anche […]